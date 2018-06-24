И, по все видимости, после все этого Джонни захотелось спокойствия и тихой гавани. Поскольку стало известно, что Депп вернулся к своей бывшей гражданской жене — французской актрисе Ванессе Паради. Именно ради эффектной блондинки Депп бросил Паради.

Известно, что Джонни С Ванессой в гражданском браке прожили четырнадцать лет.

Следует отметить, что даже во время отношений Деппа с Херд, бывшие супруги продолжали общаться. Кроме того, верная Ванесса нашла в себе силы даже публично выступить в защиту неверного мужа, когда Херд обвинила его в насилии.

Папарацци стали часто видеть экс-супругов вместе, причем, они ведут себя отнюдь не по-дружески — обнимаются, держатся за руки, флиртуют.

Напомним, ранее сообщалось, что Анджелина Джоли сблизилась с Джонни Деппом.

Также, писали о том, что Джонни Деппу не нужны пальцы.

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