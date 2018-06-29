В ночь на пятницу, 29 июня, в Москве группа муниципальных депутатов и активистов провели акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова на Большом Москворецком мосту возле Кремля. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Участники акции в поддержку украинского политзаключенного вывесили составленную из нескольких плакатов надпись Sentsov на английском языке.

Фотографиями с места проведения акции поделилась депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

Как сообщал svodka.net ранее, колония Российской Федерации, где удерживают режиссера Олега Сенцова, приняла заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения политзаключенного.

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