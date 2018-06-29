Все пятеро погибших во время нападения в четверг на редакцию издания Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд) - сотрудники газеты. Об этом заявил официальный представитель окружной полиции Райан Фрейжер на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы, информирует .

Фрейжер объявил имена погибших и отметил: "Как я понимаю, все они сотрудники Capital Gazette. По словам правоохранителя, убиты Уэнди Уинтерс, Ребекка Смит, Роберт Хайасен, Джеральд Фишмен и Джон Макнамара.

Согласно информации на сайте Capital Gazette, Хайаса был помощником редактора издания, Винтерс и Фишмен — журналистами. Фишмен, в частности, отвечал за редакционную полосу.

По данным Capital Gazette, стрельбу в редакции открыл житель Мэриленда по имени Джеррод Уоррен Рамос. В 2012 году он обвинил издание в клевете, но суд отказался рассматривать его иск.

Как отмечается, в последствии Рамос течение многих лет критиковал деятельность издания в соцсетях.

При этом, по словам источников, стрелок также преследовал сотрудников Capital Gazette.

Напомним, в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в американском городе Аннаполис (штат Мэриленд, округ Анн-Арандел) погибли пять человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира