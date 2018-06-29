|Захарова назвала бесчеловечными новые санкции Украины против России
|29.06.2018 08:47
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые санкции, введённые украинской стороной в отношении России.
Она напомнила, что 22 июня Киев расширил санкционные списки против России, включив в них ряд ветеранских организаций, таких как всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана».
«Целью новых украинских санкций является ограничение деятельности данных общественных организаций на территории Украины через блокировки их активов, аннулирования лицензий и других финансовых механизмов давления», — сказала она.
При этом она отметила роль этих организаций «в оказании гуманитарной помощи для жителей Донбасса».
«С начала конфликта на юго-востоке Украины «Боевое братство» способствовало сбору и доставке продуктов питания, других необходимых вещей ветеранам, детям и другим уязвимым слоям населения, которые особенно подвержены негативным последствиям конфликта. В свою очередь, представители «Российского союза ветеранов Афганистана» направили тонны продовольственной помощи детям Донбасса», — рассказала она.
По словам Захаровой, действия Украины, направленные «на выдавливание неправительственных организаций», которые заботятся об обеспечении гуманитарной безопасности граждан Украины, «неприемлемы и бесчеловечны».