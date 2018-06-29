Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предстоящую встречу президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина, которая пройдет 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщает Анадолу, передает

"Считаю, что разговор является проявлением силы, а не слабости", - сказал Столтенберг журналистам на полях саммита ЕС в Брюсселе.

По словам главы альянса, встреча Трампа и Путина "полностью соответствует политике НАТО". Столтенберг подчеркнул, что Североатлантический альянс не желает новой "холодной войны".

Ранее в Белом доме заявили, что на встрече лидеров США и России будут обсуждены вопросы двусторонних отношений и международной безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп надеется, что встреча со своим российским коллегой Владимиром Путиным, на которую американский руководитель по "нетерпением ждет", будет "замечательной".

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