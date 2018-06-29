В пятницу, 29 июня, лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились продлить еще на полгода санкции против Российской Федерации (РФ). Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Лидеры ЕС согласны продлить экономические санкции против России еще на 6 месяцев", - написал он.

Известно, срок введенных ранее санкций против России истекает 31 июля.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поддерживает сохранение санкций против России и выступает против перезагрузки в отношениях с Москвой.

Вместе с тем Дуда подчеркнул, что разговор с РФ необходимо сохранить: "Мы абсолютно не являемся сторонниками того, чтобы изолировать Россию, мы не выступаем за то, чтобы ее закрыть".

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