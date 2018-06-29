На протяжении прошлых суток, 28 июня, российские оккупационные войска 28 раз прибегли к прицельному огню по позициям операции Объединенных сил, 9 из которых – из тяжелого вооружения. На отдельных участках боевики использовали танки, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены Минскими договоренностями.

Как сообщили в пресс-службе ООС, в результате вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое защитников получили ранения.

Отмечается, что на Луганском направлении соперник активизировался в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковского из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП. Также бои велись на Светлодарской дуге: боевики обстреляли позиции ООС в районе Светлодарска и Новозвановки.

Также возле Южного враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь из которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Лишь действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Обстрелы зафиксировали и близко Луганского.

На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхнеторецкое и Авдеевка.

На Мариупольском направлении соперник продолжал вести огонь по украинским позициям с применением оружия, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Так, враг применил по защитникам Павлополя ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Огонь по позициям ООС также открывали в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Гнутово, Новотроицкое и Широкино.

«По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожено, 8 ранены», — добавили в ООС.

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