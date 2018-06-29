В ближайшие сутки в Украине синоптики обещают осадки по всей территории страны. Также прогнозируются грозы. Температура воздуха ночью ожидается 15−23° тепла, днем 23−35°. Об этом сообщает , передает

Столбики термометров ночью покажут 15−23° тепла, днем 23−35°. Ветер северо-восточный 7−12 м/сек.

Погода в 29 июня ожидается дождливая. Температура ночью 18−20° тепла, днем 27−29°.

Во Львове в пятницу тоже прогнозируют дожди с грозами. Столбики термометров ночью покажут 15−17° тепла, днем 23−25°.

В Одессе завтра тоже непогода. Температура воздуха ночью прогреется до 19−21° тепла, днем - до 24−26°.

В Днепре в ближайшие сутки синоптики прогнозируют осадки и грозы. Ночью синоптики прогнозируют 20−22° тепла, днем 32−34° тепла.

В Харькове в последний рабочий день недели обещают дождь. Температура воздуха ночью составит 19−21° тепла, днем 31−33°.

В Карпатах в пятницу дожди с грозами. Температура воздуха ночью 15−17°, днем 23−27°.

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