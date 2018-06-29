Главы ЕС на заседании Европейского совета в Брюсселе призвали Россию всецело помогать расследованию авиакатастрофы рейса МН17 на Донбассе. Малайзийский Boeing сбили в 2014 году Фото: EPA "Европейский совет вновь заявляет о своей полной поддержке резолюции №2166 Совета Безопасности ООН по поводу падения рейса MH17. Он призывает Российскую Федерацию принять на себя ответственность, а также всецело помогать всем усилиям по установлению виновных, истины и справедливости", – сказано в выводах Евросовета.Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.26 сентября 2016 года Объединенная следственная группа (JIT) сообщила, что рейс MH17 был сбит из российского комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ.24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Был восстановлен путь, по которому перевозили установку.Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в гибели пассажиров рейса MH17.Президент РФ Владимир Путин говорил, что российская сторона признает выводы JIT об авиакатастрофе MН17 только в случае своего участия в расследовании. Он пообещал, что в России к выводам JIT отнесутся "с уважением" и проанализируют их. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если зарубежные партнеры решили "спекулировать на теме авиакатастрофы МН17 для достижения своих политических целей, то это останется на их совести".12 июня парламент Нидерландов одобрил подписанное с Украиной соглашение, которое позволит облегчить преследование лиц, причастных к трагедии 2014 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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