В Луганской области в результате неблагоприятных погодных условий и прохождения грозового фронта вчера были повреждены линии электропередач и крыши жилых домов, а также повалены деревья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Луганской области, передает .

Отмечено, что в целом по области без электроснабжения остались 4500 абонентов.

"Так, в г. Рубежное по улицам города были повалены более сотни деревьев, которые перекрыли пути проезда автотранспортным средствам, пешеходным переходам, входы в дома и оборвали провода электросетей уличного освещения, повреждена кровля 11 домов (5 - пятиэтажных домов и 6 - девятиэтажных домов)", - говорится в сообщении.

К ликвидации происшествия привлекли 6 единиц техники ГСЧС и 32 человека личного состава, пять бригад коммунальных служб и три бригады по восстановлению электроснабжения города.

"Четыре жителя города получили травмы в результате чрезвычайного происшествия, один из которых госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы", - отметили в ГСЧС.

В городе Старобельск были повреждены электросети города. Без света остались 2940 абонентов, деревья повалены на жилые дома и автомобили.

"Задействованы три единицы техники ГСЧС и 16 человек личного состава, две аварийные бригады Старобельского РЭС, одна бригада коммунального предприятия", - уточнили спасатели.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями были обесточены 144 населенных пункта в пяти областях Украины.

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