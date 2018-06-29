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Семерак: К сожалению, Украина уже почти превратилась в большую мусорную свалку
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29.06.2018 09:09
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Несет ли опасность для украинцев строящееся в Чернобыле хранилище
ядерного топлива, почему в Украине не строят мусороперерабатывающие
заводы, чем грозит затопление пророссийскими террористами шахты в
Донецкой области, на которой 40 лет назад произвели ядерный взрыв.
Об этом и многом другом в эфире авторской программы главного
редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112
Украина" рассказал министр экологии и природных ресурсов Украины
Остап Семерак. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию
интервью. | Семерак: На всех инфраструктурных объектах,
которые строятся возле Чернобыльской станции, никто не пострадал,
не набрал дозу, превышающую норму Фото: Ростислав Гордон /
Gordonua.com
Нужно закрывать уголь. Начинать инвестировать в солнечные
электростанции, ветряные – Приветствую вас!– Хороший вопрос, думаю,
он выходит за пределы функций министра экологии. Постараюсь шире
взять. Сейчас Украина занимает одну из самых высоких позиций по
количеству смертей на 100 тыс. населения. И это комплекс, своего
рода букет. Окружающая среда и наше к ней отношение – львиная
доля этой проблемы. Не только загрязнение воды и воздуха, но и наше
поведение, стиль нашей жизни. О вопросах здоровья и образа жизни
пусть расскажут мои коллеги-министры, а мы сфокусируемся на
вопросах природы, защиты окружающей среды…– …да, потому что
это – действительно, львиная доля. Это не только мое мнение,
но и ученых, медиков. Об этом можно прочитать в научно-популярной
[литературе]. Кто-то подсчитал, что то ли на 70%, то ли на 80%
продолжительность нашей жизни зависит от окружающей среды. Для меня
не очень принципиально, 70 или 80, это…– …основное, то, от чего мы
зависим. Лечить – означает решать существующие проблемы. В
странах Европы о состоянии окружающей среды говорят много, об этом
говорят ведущие политики. Помню, примерно год назад мы были в
Париже с президентом [Петром] Порошенко. Он проводил переговоры с
президентом [Эммануэлем] Макроном, это была их первая официальная
встреча после выборов президента Франции. Разумеется, наша
делегация хотела начать переговоры с важнейшего для нас
вопроса – войны. Макрон предложил начать с другой истории. Он
сказал: "Прежде только хочу поблагодарить Украину за прогресс в
деле ратификации климатического соглашения (Парижское
соглашение 2015 года, регулирующее меры по снижению содержания
углекислого газа в атмосфере. – ), за прогресс в борьбе с
изменением климата, для меня это крайне важно. Надеюсь на
дальнейшее сотрудничество".– Можем об этом немало сегодня
поговорить. Начнем с того, что Украина была первой –
подчеркну, первой! – европейской страной, завершившей процесс
ратификации климатического соглашения. И не случилось того, что
часто в Украине происходит: ратифицировали и забыли. Сразу же,
через полгода, мы одобрили концепцию новой климатической политики,
которую обсуждали с нашими международными партнерами, в первую
очередь, с экспертами из Организации Объединенных Наций. Еще через
полгода мы приняли Национальный план действий по реализации новой
климатической [политики]. Вследствие этого мы получили документы
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- Алеся БАЦМАН Главный редактор
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