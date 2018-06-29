Несет ли опасность для украинцев строящееся в Чернобыле хранилище ядерного топлива, почему в Украине не строят мусороперерабатывающие заводы, чем грозит затопление пророссийскими террористами шахты в Донецкой области, на которой 40 лет назад произвели ядерный взрыв. Об этом и многом другом в эфире авторской программы главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. | Семерак: На всех инфраструктурных объектах, которые строятся возле Чернобыльской станции, никто не пострадал, не набрал дозу, превышающую норму Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Алеся БАЦМАН Главный редактор Нужно закрывать уголь. Начинать инвестировать в солнечные электростанции, ветряные – Приветствую вас!– Хороший вопрос, думаю, он выходит за пределы функций министра экологии. Постараюсь шире взять. Сейчас Украина занимает одну из самых высоких позиций по количеству смертей на 100 тыс. населения. И это комплекс, своего рода букет. Окружающая среда и наше к ней отношение – львиная доля этой проблемы. Не только загрязнение воды и воздуха, но и наше поведение, стиль нашей жизни. О вопросах здоровья и образа жизни пусть расскажут мои коллеги-министры, а мы сфокусируемся на вопросах природы, защиты окружающей среды…– …да, потому что это – действительно, львиная доля. Это не только мое мнение, но и ученых, медиков. Об этом можно прочитать в научно-популярной [литературе]. Кто-то подсчитал, что то ли на 70%, то ли на 80% продолжительность нашей жизни зависит от окружающей среды. Для меня не очень принципиально, 70 или 80, это…– …основное, то, от чего мы зависим. Лечить – означает решать существующие проблемы. В странах Европы о состоянии окружающей среды говорят много, об этом говорят ведущие политики. Помню, примерно год назад мы были в Париже с президентом [Петром] Порошенко. Он проводил переговоры с президентом [Эммануэлем] Макроном, это была их первая официальная встреча после выборов президента Франции. Разумеется, наша делегация хотела начать переговоры с важнейшего для нас вопроса – войны. Макрон предложил начать с другой истории. Он сказал: "Прежде только хочу поблагодарить Украину за прогресс в деле ратификации климатического соглашения (Парижское соглашение 2015 года, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере. – ), за прогресс в борьбе с изменением климата, для меня это крайне важно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество".– Можем об этом немало сегодня поговорить. Начнем с того, что Украина была первой – подчеркну, первой! – европейской страной, завершившей процесс ратификации климатического соглашения. И не случилось того, что часто в Украине происходит: ратифицировали и забыли. Сразу же, через полгода, мы одобрили концепцию новой климатической политики, которую обсуждали с нашими международными партнерами, в первую очередь, с экспертами из Организации Объединенных Наций. Еще через полгода мы приняли Национальный план действий по реализации новой климатической [политики]. Вследствие этого мы получили документы стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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