У липні 2017 року Марія Кожевнікова стала багатодітною мамою: в її родині з'явився третій хлопчик. Днями актриса з чоловіком охрестили сина.



Допис, поширений Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 25 Чер 2018 р. о 1:27 PDT



Підписники здивувались, чому зірка так довго відкладала таїнство. На це, за словами Кожевнікової, є вагомі причини:



"Ми так довго чекали цього дня, що, як завжди це буває, коли довго дуже чогось чекаєш, потім нічого не встигаєш. Незабаром ви дізнаєтеся, чому [так вийшло], а зараз хочу сказати спасибі родичам і нашим близьким друзям, що були поруч в цей важливий день", - каже Марія.



Акторка досі не розкрила імені молодшого сина. Більше того, вона не опублікувала жодного портрета хлопчика в соцмережі, на якому можна було б розгледіти його обличчя. Не виключено, що причина криється в тому, які труднощі Кожевніковій довелося подолати під час третіх пологів.



Допис, поширений Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) 26 Чер 2018 р. о 2:25 PDT



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