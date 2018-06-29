|Марія Кожевнікова охрестила молодшого сина (ФОТО)
|29.06.2018 09:16
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Підписники здивувались, чому зірка так довго відкладала таїнство. На це, за словами Кожевнікової, є вагомі причини:
"Ми так довго чекали цього дня, що, як завжди це буває, коли довго дуже чогось чекаєш, потім нічого не встигаєш. Незабаром ви дізнаєтеся, чому [так вийшло], а зараз хочу сказати спасибі родичам і нашим близьким друзям, що були поруч в цей важливий день", - каже Марія.
Акторка досі не розкрила імені молодшого сина. Більше того, вона не опублікувала жодного портрета хлопчика в соцмережі, на якому можна було б розгледіти його обличчя. Не виключено, що причина криється в тому, які труднощі Кожевніковій довелося подолати під час третіх пологів.
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