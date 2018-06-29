ЕС продлил санкции против России



Европейский Союз продлит экономические ограничительные меры против России на следующие 6 месяцев. Об этом сообщает информагентство Укринформ. Такое политическое решение приняли главы государств и правительств стран-членов на заседании Европейского совета, которое проходит 28-29 июня в Брюсселе. Далее, по процедуре, это решение формально должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС и вступит в силу с 1 августа 2018 года на последующие 6 месяцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



обозрение решение совета россии месяцев против Теги: аналитика