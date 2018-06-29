|ЕС продлил санкции против России
|29.06.2018 09:16
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Европейский Союз продлит экономические ограничительные меры против России на следующие 6 месяцев.
Об этом сообщает информагентство Укринформ.
Такое политическое решение приняли главы государств и правительств стран-членов на заседании Европейского совета, которое проходит 28-29 июня в Брюсселе.
Далее, по процедуре, это решение формально должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС и вступит в силу с 1 августа 2018 года на последующие 6 месяцев.
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