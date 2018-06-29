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ЕС продлил санкции против России
29.06.2018 09:16
ЕС продлил санкции против России

Европейский Союз продлит экономические ограничительные меры против России на следующие 6 месяцев.

Об этом сообщает информагентство Укринформ.

Такое политическое решение приняли главы государств и правительств стран-членов на заседании Европейского совета, которое проходит 28-29 июня в Брюсселе.

Далее, по процедуре, это решение формально должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС и вступит в силу с 1 августа 2018 года на последующие 6 месяцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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