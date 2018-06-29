Президент России не примет компромиссных решений не в пользу Кремля до проведения парламентских и президентских выборов в Украине в 2019 году.

Такое мнение выразил знаток по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан "". Он считает, что глава Кремля будет дразнить и давать миру сигналы, передает .

"Учитывая то, что впереди у нас президентские и парламентские выборы, вряд ли Путин до их завершения пойдет на какие компромиссные решения не в своих интересах. Он будет нас дразнить, давать миру какие-то сигналы - вроде этого Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России, - что с Россией можно и нужно сотрудничать. Но понятно, что это лишь фасад, за которым кроется жестокий, я бы сказал, террористический путинский режим", - резюмировал Богдан.

По его словам, Путин, вероятно, подумал, будто может и дальше реализовывать агрессивную экспансионистскую политику и давить на Украину.

"Если Запад будет консолидированным и организованным - а все-таки эта консолидация, несмотря на проблемы и иногда экстравагантные заявления президента Дональда Трампа, просматривается и в , и в ЕС, и в - то политика сдерживания и принуждения Путина к миру сыграет свою роль. Но мы, учитывая принятие закона о национальной безопасности и действие других программ оборонного комплекса, должны усиливать свою обороноспособность по всем направлениям и по всему периметру границы нашей страны, чтобы не позволить Путину снова совершить какие-то агрессивные действия или провести масштабные военные операции", – отметил Богдан.

По мнению эксперта, Украина не может говорить один на один с главой Кремля.

"Я знаю одно: один на один с Путиным мы говорить не можем, потому что однозначно проиграем. Нынешняя международная коалиция и "нормандский формат", каким бы неэффективным он ни был, должны действовать вместе с украинской стороной", – отметил Богдан.

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