Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева показала, как поддерживает форму. Астафьева: Наш сегодняшний сетик. Один из четырех! Фото: da_astafieva / Instagram "Наш сегодняшний сетик. Один из четырех!" – объяснила певица. Наш сегодняшний сетик с @krasyuk_fit Один. Из четырёх!!! Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 27 Июн 2018 в 9:42 PDT Беседа с @krasyuk_fit - Юра. У меня концерт. Давай не будем ! - давай, осталось только три подхода по миллион раз... Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 27 Июн 2018 в 9:49 PDT Недавно Астафьева снялась голой.Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе.Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд" в 2007 году.Никитиным же была создана группа NikitA, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы "А.Р.М.И.Я.".В коллективе часто менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.В 2017 году она начала сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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