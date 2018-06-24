В субботу, 23 июня, российском Барнауле прошел разрушительный шторм, вследствие которого пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации.

Соответствующие фото на своей странице в Twitter опубликовал фотограф и блогер Георгий Малец, передает со ссылкой на .

Отмечается, что стихия больше только ударила по Центральному району города. Лишились электроэнергии и воды (затопило насосную станцию) семь пригородных поселков и больница, пострадали крыши частных и многоквартирных домов.

Зафиксировали падение 92 деревьев, не работает 14 светофоров. По состоянию на обед 24 июня в городе продолжает идти дождь.

Кроме того, снесены рекламные щиты, частично разрушено здания Дворца бракосочетания, из-за упавших деревьев повреждены автомобили. В некоторых торговых центрах свалило крыши.

По сообщениям СМИ, без электроснабжения остались около 35 тысяч человек и семь социально значимых объектов, передает .

Во время бури от прогулочного теплохода «Мурена» оторвалась платформа с людьми на борту и ушла в свободное плавание по Оби. Через какое-то время платформу прибило к берегу в нескольких километрах от Барнаула. Есть пострадавшие.

«В данный момент их везут на теплоходе обратно в Барнаул. Есть мнение, что руководство речного вокзала хочет замолчать данную ситуацию. Люди реально думали, что платформа перевернется и они все утонут, причем на месте куда прибило платформу не было ни , ни скорой помощи… Сотрудники теплохода в последний момент перепрыгнули на сам катер, оставив людей на платформе одних», — сообщили очевидцы.

Также пострадал город Новоалтайск. Горожане сообщают, что таксисты проявили небывалый цинизм и подняли тарифы в три раза.

«Резко взлетели цены: путь, который обычно стоит примерно 100 рублей, сейчас обойдется почти в 300 рублей», — объявили в Яндекс: Такси.

Жители Барнаула жалуются, что ни , ни гидрометеоцентр не предупреждали о готовящейся опасности.

«А где же мчс со своими прогнозами. Иногда 100 раз в день», «Две симки (мегафон, билайн), три последних сообщения от о 30-градусной жаре. О грозе, ветре ничего нет», «Они всегда передают целую неделю после того, как случилось!», — комментируют в соцсетях.

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