В пятницу, 29 июня, немецкая полиция нашла подозреваемого в отдельно тяжком преступлении спустя 25 лет. Об этом сообщает Deutsche Wellе, передает УНН.

Известно, что речь идет о громком деле изнасилования и убийства шестанадцителетней гимназистки Николь Денис Шаллов, которую нашли мертвой в Дортмунде в 1993 году рядом со своим домом.

Подозреваемого, жителя Северного Рейна-Вестфалии, обнаружили благодаря следам ДНК, найденным на теле погибшей.

"Это человек, который в прошлом часто привлекался к уголовной ответственности", - заявил прокурор Дортмунда Хеннер Крузе. По его словам, преступник уже осужден за насилие над женщинами и содержится под стражей с 2011 года. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

По словам полицейского Уве Блока, который с 2000 года занимается этим делом, расследование было затруднено потому, что следы ДНК практически смыл дождь. Новейшая методика ДНК-теста, которая год применяется в Северном Рейне-Вестфалии, позволила выявить преступника. Его внешний вид совпадает с показаниями свидетелей, которые они дали 25 лет назад.

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