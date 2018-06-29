Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских лидеров за признание "четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей". Порошенко: Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС по незыблемое единство и солидарность с Украиной Фото: ЕРА "Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС по незыблемое единство и солидарность с Украиной. Слова особой благодарности [канцлеру Германии] Ангеле Меркель и президенту [Франции] Эммануэлю Мкрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей", – заявил Порошенко.Президент отметил, что "общим фронтом" можно заставить агрессора почитать международное право и обеспечить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины."Цена за агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства", – подытожил он. https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1312987705502285 Лидеры стран – членов Европейского союза на саммите в Брюсселе, который проходит 28–29 июня, договорились продлить санкции в отношении РФ за агрессию в Украине на полгода. Решение должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в силу с 1 августа.Европейский союз 12 марта продлил на полгода санкции за агрессию в отношении Украины, а 18 июня продолжил на год ограничения за аннексию Крыма.27 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что продление европейских экономических санкций против России "не должно быть автоматическим". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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