Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил европейских лидеров
за признание "четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение
Минских договоренностей". Порошенко: Глубоко благодарен всем
нашим друзьям в ЕС по незыблемое единство и солидарность с Украиной
Фото: ЕРА "Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС по незыблемое
единство и солидарность с Украиной. Слова особой благодарности
[канцлеру Германии] Ангеле Меркель и президенту [Франции] Эммануэлю
Мкрону за предоставленную объективную оценку ситуации на
оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля
за грубое невыполнение Минских договоренностей", – заявил
Порошенко.Президент отметил, что "общим фронтом" можно заставить
агрессора почитать международное право и обеспечить восстановление
суверенитета и территориальной целостности Украины."Цена за
агрессию и в дальнейшем будет расти, если Россия будет продолжать
подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства", –
подытожил он.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1312987705502285
Лидеры стран – членов Европейского союза на саммите в
Брюсселе, который проходит 28–29 июня, договорились продлить
санкции в отношении РФ за агрессию в Украине на полгода. Решение
должно быть оформлено юридическим актом Совета ЕС. Оно вступит в
силу с 1 августа.Европейский союз 12 марта продлил на полгода
санкции за агрессию в отношении Украины, а 18 июня продолжил
на год ограничения за аннексию Крыма.27
июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил,
что продление европейских экономических санкций против России
"не должно быть автоматическим".
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