Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал внесение изменений в порядок, который касается ввоза и вывоза наличных денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает со ссылкой на .

«Новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму € 10 тыс. или более, декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах», — пояснили в Совете ЕС.

К наличным деньгам, согласно новым поправкам, приравнены теперь драгоценные украшения, слитки и предоплаченные платежные карты, не привязанные к счетам в европейских банках.

Если наличные пересылаются по почте, курьерской службой или в контейнерах, у властей будет право запросить у отправителя или получателя декларацию в письменной или электронной форме.

В ведомстве отметили, что данные меры помогут в борьбе с финансированием терроризма и схемами отмывания денег.

«Финансирование терроризма, отмывание денег и другую незаконную деятельность будет проще обнаружить после сегодняшнего соглашения по модернизации регламента по контролю за наличными. Опыт показал, что нам надо быстрее адаптировать наши инструменты, если мы хотим справиться с новыми угрозами и не допустить, чтобы преступная деятельность подрывала безопасность наших граждан», — приводит пресс-служба слова Владислава Горанова — министра финансов Болгарии, которая председательствует в комитете.

Правила вступят в силу после одобрения Советом ЕС и Европейским парламентом.

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