Игроки сборной Германии по футболу извинились перед фанатами, что выступили в России не как чемпионы мира. Сборная Германии извинилась за неудачное выступление на ЧМ Фото: ЕРА "Дорогие фаны! Мы разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проводится раз в четыре года, и мы так много напланировали. Нам жаль, что мы играли не как чемпионы мира. Поэтому мы заслуженно вылетели, как бы прискорбно это ни было", – отметили в сборной.Немецкие футболисты поблагодарили фанов за поддержку и отметили, что нужно признавать, когда враг был лучше. https://www.facebook.com/DFBTeam/posts/1795846853826289 На чемпионате мира в России в последнем туре группового турнира действующие чемпионы мира проиграли сборной Южной Кореи со счетом 0:3 и не смогли выйти из группы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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