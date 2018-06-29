Игроки сборной Германии по футболу извинились перед фанатами, что
выступили в России не как чемпионы мира. Сборная Германии
извинилась за неудачное выступление на ЧМ Фото: ЕРА "Дорогие фаны!
Мы разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проводится раз в четыре
года, и мы так много напланировали. Нам жаль, что мы играли не как
чемпионы мира. Поэтому мы заслуженно вылетели, как бы прискорбно
это ни было", – отметили в сборной.Немецкие футболисты
поблагодарили фанов за поддержку и отметили, что нужно признавать,
когда враг был лучше.
https://www.facebook.com/DFBTeam/posts/1795846853826289
На чемпионате мира в России в последнем туре группового
турнира действующие чемпионы мира проиграли сборной Южной
Кореи со счетом 0:3 и не смогли выйти из группы.
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