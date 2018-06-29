Один украинский военный погиб на луганском направлении, двое близко Южного под Горловкой, еще один в районе Луганского

Боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, на отдельных участках - вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены минского договоренностям, сообщает Оперативный штаб.

На луганском направлении формирования стреляли в направлении Новотошковское из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП. Также отмечается активность боевиков в районе Светлодарска и Новозвановка. Один украинский военный погиб и еще один ранен.

"Горячее было в районе населенного пункта Южное, что на горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь с которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Только действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении вследствие враждебного обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского ", - говорится в сообщении штаба.

На донецком направлении незаконные формирования обстреливали район Марьинки, Верхньторецького и Авдеевки. Один из военнослужащих под Авдеевка получил несовместимые с жизнью повреждения.

На Мариупольском направлении боевики открывали огонь по Павлополь, Водяное, Лебединском, Гнутово, Новотроицком и Широкино.

В течение текущих суток боевики активности не проявляли.

"По уточненным данным разведки, 9 боевиков российских оккупационных войск уничтожено, 8 ранены", - добавили в штабе ОС.