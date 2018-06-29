Украина намерена проверить гражданство лиц, которых собирается посетить уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова на территории украинского государства.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Комментируя отказ Федеральной службы исполнения наказаний РФ допустить омбудсмена Украины Людмилу Денисову к политзаключенному Олегу Сенцову, поскольку у него якобы российское гражданство, Геращенко написала: «Я внимательно проанализировала тот список, с которым через дипломатическую ноту МИД РФ обратился в наш МИД с просьбой допустить Москалькову. Среди 50 фамилий — полтора десятка украинцев, которые воевали на Донбассе или готовили теракты. Значит ли это, что у них двойное гражданство, как в Вышинского? Теперь будем проверять».

Геращенко отметила, что Сенцов — украинский крымчанин, которого «РФ насильно считает своим гражданином и навязывает гражданство как каторгу, как крепостничество, как камень на шею».

«Людмила Денисова, кстати, тоже украинская крымчанка. И тут российская, полностью зависимая от Кремля фурия — обмудсвумен, отмечает, что Люда — не гражданка РФ. Но так, мол, её не пустят к Сенцову. А к Роману Сущенко не пустили из-за того, что не прошли слушания судов всех инстанций. А к Балуху почему прогнозируемо не пустят? А к Грибу, Карпюку, Клыуху? Кредо и политика России — сплошная ложь», — подытожила она.

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