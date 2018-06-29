В четверг, 28 июня, мэром столицы Нидерландов Амстердама впервые в истории стала женщина - 52-летняя Фемке Халсема. Об этом прежний руководитель левой партии GroenLinks Халсема написала на своем официальном сайте .

"Это делает меня счастливой, гордой и смиренной. Это большая честь - быть способной служить моим согражданам в ближайшие годы", - написала Халсема.

Так, городской совет назначил Халсему мэром Амстердама .Далее ее назначение должны одобрить правительство и король Нидерландов Виллем-Александр.

Как сообщал svodka.net, известный американский журнал InStyle определил самых крутых женщин 2018 года и опубликовал мировой рейтинг.

Главный редактор InStyle Лора Браун заявила, что в него вошли "жесткие, бескомпромиссные и последовательные женщины, которые делают будущее счастливым!.

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