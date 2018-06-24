На этой неделе свадебный гид nashasvadba.net подобрал для молодоженов 3 свадебных подарка от самих модных и популярных мировых брендов. Это роскошная шкатулка для драгоценностей Les Etains du Prince, стильная ваза Moser и оригинальная пепельница Credan. Такие подарки не только порадуют жениха и невесту, но и пригодятся им в быту.

Ваза Moser – 19010 грн

Каждая хозяйка придет в неописуемый восторг при виде оригинальной вазы, в которую можно ставить букеты от возлюбленного. А если эта ваза чешской фирмы Moser с необычным дизайном, то уж тем более!

Она не только пригодится в быту, но и станет украшением домашнего интерьера, освежив своими яркими красками семейное гнездышко.

Почему выбрали?

Вряд ли вы сможете оторвать взгляд от этого шедевра! Чего стоит только роскошная алмазная гравировка, изящный цветочный орнамент и традиционный высококачественный хрусталь зеленого и желтого цвета!

Компания Moser действительно создает по-настоящему удивительный хрусталь, искристый и звонкий. Его состав чешские умельцы до сих пор хранят в строгом секрете. Известно лишь то, что Moser никогда не добавляет в свои изделия оксид свинца, ведь он крайне небезопасен для здоровья человека.

Достоинства

Высокое качество, оригинальный дизайн

Где купить?

Салон-магазин ВАЛЕНСИЯ

Адрес: г. Одесса, ул. Екатерининская, 36

Тел.: (048) 786-94-27

Пепельница для сигар Credan Groucho Marx — 4008 грн

Без этого атрибута не сможет обойтись ни один курящий человек! Конечно, это пепельница. К ее выбору тоже необходимо подойти очень ответственно, ведь пепельница должна соответствовать образу жизни, привычкам и интерьеру семейного гнездышка.

Мы предлагаем самый оптимальный вариант – пепельница для сигар Credan Groucho Marx. Это изделие мастера компании Credan посвятили Граучо Марксу, одному из участников бессменной комической троицы «Братья Маркса», который носил длинные усы, любил путешествовать и обожал курить сигары.

Почему выбрали?

Пепельница Credan Groucho Marx изготовлена из лакированного дерева, украшенного натуральной кожей. Кроме того, ее крышка декорирована специальной рельефной пластиной, которая украшена сусальным золотом в стиле дамасского искусства.

Достоинства

Оригинальный дизайн, изысканный стиль, практичность, высокое качество

Где купить?

Интернет-магазин ВИПГИФТ

Адрес: г. Киев, ул. Гмыри, 6

Тел.: (044) 360-06-69

Шкатулка для драгоценностей Les Etains du Prince — 1000 грн

Подаренное отцом золотое колечко, элегантное колье, купленное на отдыхе, или такой милый сердцу крестик – все эти вещи очень дороги и следовательно хранятся с особой любовью. Куда же их лучше только положить? Безусловно, в оригинальную шкатулку для драгоценностей. Нет сомнений, что жениху и невесте придется по вкусу такой душевный и в то же время практичный дар.

Почему выбрали?

Молодожены не останутся равнодушными к изысканной хрустальной шкатулке от французской торговой марки Les Etains du Prince. Ведь она инкрустирована красными, розовыми и белыми кристаллами Swarowski и украшена оловянными скульптурами.

Достоинства

Оригинальный дизайн, практичность

Где купить?

Салон ПЕЧИ И КАМИНЫ

Адрес: г. Киев, ул. Электриков, 16

Тел.: (044) 592-54-27

Автор: Алиса Шестаковская

27/10/2012

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