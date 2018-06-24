|Свадебный подарок недели: шкатулка для драгоценностей, ваза, пепельница
|24.06.2018 16:13
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На этой неделе свадебный гид nashasvadba.net подобрал для молодоженов 3 свадебных подарка от самих модных и популярных мировых брендов. Это роскошная шкатулка для драгоценностей Les Etains du Prince, стильная ваза Moser и оригинальная пепельница Credan. Такие подарки не только порадуют жениха и невесту, но и пригодятся им в быту.
Ваза Moser – 19010 грн
Каждая хозяйка придет в неописуемый восторг при виде оригинальной вазы, в которую можно ставить букеты от возлюбленного. А если эта ваза чешской фирмы Moser с необычным дизайном, то уж тем более!
Она не только пригодится в быту, но и станет украшением домашнего интерьера, освежив своими яркими красками семейное гнездышко.
Почему выбрали?
Вряд ли вы сможете оторвать взгляд от этого шедевра! Чего стоит только роскошная алмазная гравировка, изящный цветочный орнамент и традиционный высококачественный хрусталь зеленого и желтого цвета!
Компания Moser действительно создает по-настоящему удивительный хрусталь, искристый и звонкий. Его состав чешские умельцы до сих пор хранят в строгом секрете. Известно лишь то, что Moser никогда не добавляет в свои изделия оксид свинца, ведь он крайне небезопасен для здоровья человека.
Достоинства
Высокое качество, оригинальный дизайн
Где купить?
Салон-магазин ВАЛЕНСИЯ
Пепельница для сигар Credan Groucho Marx — 4008 грн
Без этого атрибута не сможет обойтись ни один курящий человек! Конечно, это пепельница. К ее выбору тоже необходимо подойти очень ответственно, ведь пепельница должна соответствовать образу жизни, привычкам и интерьеру семейного гнездышка.
Мы предлагаем самый оптимальный вариант – пепельница для сигар Credan Groucho Marx. Это изделие мастера компании Credan посвятили Граучо Марксу, одному из участников бессменной комической троицы «Братья Маркса», который носил длинные усы, любил путешествовать и обожал курить сигары.
Почему выбрали?
Пепельница Credan Groucho Marx изготовлена из лакированного дерева, украшенного натуральной кожей. Кроме того, ее крышка декорирована специальной рельефной пластиной, которая украшена сусальным золотом в стиле дамасского искусства.
Достоинства
Оригинальный дизайн, изысканный стиль, практичность, высокое качество
Где купить?
Интернет-магазин ВИПГИФТ
Шкатулка для драгоценностей Les Etains du Prince — 1000 грн
Подаренное отцом золотое колечко, элегантное колье, купленное на отдыхе, или такой милый сердцу крестик – все эти вещи очень дороги и следовательно хранятся с особой любовью. Куда же их лучше только положить? Безусловно, в оригинальную шкатулку для драгоценностей. Нет сомнений, что жениху и невесте придется по вкусу такой душевный и в то же время практичный дар.
Почему выбрали?
Молодожены не останутся равнодушными к изысканной хрустальной шкатулке от французской торговой марки Les Etains du Prince. Ведь она инкрустирована красными, розовыми и белыми кристаллами Swarowski и украшена оловянными скульптурами.
Достоинства
Оригинальный дизайн, практичность
Где купить?
Салон ПЕЧИ И КАМИНЫ
Автор: Алиса ШестаковскаяРекомендуем прочесть
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