Новым штатом США может стать остров Пуэрто-Рико, жители которого уже имеют американское гражданство, но не участвуют в выборах президента и не имеют представителей в Конгрессе. Гонсалес-Колон (за трибуной): Я горжусь быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико Соответствующий документ внесли в парламент 27 июня полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней палате Конгресса США Дженнифер Гонсалес-Колон, имеющая только совещательный голос, и 37 конгрессменов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии."Это исторический день. Я горжусь быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико", – написала Гонсалес-Колон в Twitter.Остров 525 лет был колонизирован Испанией и 120 лет назад перешел к США. Он остается старейшей в мире колонией. "Никаких причин ждать дольше, чтобы положить конец неравноправию американцев, проживающих в Пуэрто-Рико, нет", – добавила Гонсалес-Колон. Today is a historic day. I am proud to be the spokesperson and, from the Congress, the one to start us on the road to the decolonization of Puerto Rico. #ElMomentoEsAhora pic.twitter.com/7uTHGhBGSu — Jenniffer González (@RepJenniffer) 28 июня 2018 г. Жители Пуэрто-Рико имеют американское гражданство, но не участвуют в выборах президента США и не имеют представителей в Конгрессе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки пуэрто-рико сша имеют гонсалес-колон тех Теги: мир