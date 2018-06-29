Новым штатом США может стать остров Пуэрто-Рико, жители которого
уже имеют американское гражданство, но не участвуют в выборах
президента и не имеют представителей в Конгрессе. Гонсалес-Колон
(за трибуной): Я горжусь быть одной из тех, кто открывает путь
к деколонизации Пуэрто-Рико Соответствующий документ внесли в
парламент 27 июня полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней
палате Конгресса США Дженнифер Гонсалес-Колон, имеющая только
совещательный голос, и 37 конгрессменов, представляющих
Республиканскую и Демократическую партии."Это исторический день. Я
горжусь быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации
Пуэрто-Рико", – написала Гонсалес-Колон в Twitter.Остров 525
лет был колонизирован Испанией и 120 лет назад перешел к США. Он
остается старейшей в мире колонией. "Никаких причин ждать дольше,
чтобы положить конец неравноправию американцев, проживающих в
Пуэрто-Рико, нет", – добавила Гонсалес-Колон.
Today is a historic day. I am
proud to be the spokesperson and, from the Congress, the one to
start us on the road to the decolonization of Puerto Rico.
#ElMomentoEsAhora pic.twitter.com/7uTHGhBGSu
— Jenniffer González (@RepJenniffer) 28 июня 2018 г.
Жители Пуэрто-Рико имеют американское гражданство, но не участвуют
в выборах президента США и не имеют представителей в Конгрессе.
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