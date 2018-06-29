На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили второй трейлер фильма "Дом с часами на стене". Роли исполнили Джек Блэк, Коллин Кэмп, Кейт Бланшетт, Оуэн Ваккаро, Рене Голдсберри, Санни Сулджик. Главный герой – мальчик Льюис, которого воспитывает его дедушка. В старом доме висят таинственные часы, которые тикают очень громко и, как выясняется, отсчитывают дни до конца света. Герои попробуют предотвратить трагедию человечества. Премьера фильма запланирована на 21 сентября 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Лента выйдет осенью 2018 года Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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