"Дом с часами на стене". Опубликован второй трейлер фильма с Бланшетт. Видео
29.06.2018 09:49
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили второй трейлер
фильма "Дом с часами на стене". Роли исполнили Джек Блэк, Коллин
Кэмп, Кейт Бланшетт, Оуэн Ваккаро, Рене Голдсберри, Санни Сулджик.
Главный герой – мальчик Льюис, которого воспитывает его дедушка. В
старом доме висят таинственные часы, которые тикают очень громко и,
как выясняется, отсчитывают дни до конца света. Герои попробуют
предотвратить трагедию человечества. Премьера фильма запланирована
на 21 сентября 2018 года. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Лента выйдет осенью 2018 года Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube