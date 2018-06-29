|Боевики РФ обстреляли жилой сектор из минометов калибром 82 мм – Совместный центр по координации и контролю
|29.06.2018 09:57
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https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/399094207249868
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.21 сентября 2016 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске было подписано рамочное решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках. Оно уже состоялось в Петровском (1 октября) и Золотом (7 октября). При этом попытки отвести силы и вооружения в районе Станицы Луганской предпринимаются уже более полутора лет. По данным украинской стороны СЦКК,14 мая 2018 года пророссийские террористы на Донбассе в очередной раз сорвали разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Они также сорвали разведение сил 15 июня.
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