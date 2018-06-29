В результате обстрела боевиками частного сектора города Железного Бахмутского района получили ранения двое мирных людей, заявила украинская сторона СЦКК. Осколки повредили окна, фасад и забор соседнего дома Фото: Операція об'єднаних сил / Facebook "Наблюдательная группа СЦКК задокументировала очередной факт обстрела населенного пункта. На этот раз повреждений получил частный сектор города Железного Бахмутского района", – говорится в сообщении.В СЦКК установили, что по частному сектору 27 июня около 16.00 со стороны стреляли со стороны города Горловка из минометов калибра 82 мм."В результате взрыва мины во дворе частного дома по улице Каспийской две гражданских человека получили осколочные ранения и были доставлены в Торецкую районную больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней тяжести", – заявили в совместном центре.Осколки боеприпасов также повредили окна, фасад и забор соседнего дома. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/399094207249868 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.21 сентября 2016 года на заседании трехсторонней контактной группы в Минске было подписано рамочное решение о начале разведения сил и средств на Донбассе на трех участках. Оно уже состоялось в Петровском (1 октября) и Золотом (7 октября). При этом попытки отвести силы и вооружения в районе Станицы Луганской предпринимаются уже более полутора лет. По данным украинской стороны СЦКК,14 мая 2018 года пророссийские террористы на Донбассе в очередной раз сорвали разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Они также сорвали разведение сил 15 июня. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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