Відома художниця і модель з Бедьгії, Маріса Папен, сфотографувалася повністю голою на даху будинку в Старому місті Єрусалиму, звідки добре видно Стіну Плачу. Після такої витівки на дівчину "впала" стіна критики в Ізраїлі.



Відверте фото дівчина розмістила в мережі. На своєму сайті модель називає такий стиль життя "оголеною формою свободи, коли маски зриваються і викидаються в океан". На багатьох її фотографіях вона позує оголеною в різних куточках світу.



Маріса Папен написала в своєму блозі пост, що має назву "Стіна ганьби", де повідомила, що те, що сталося з нею в Єгипті, порушило в ній бажання "розсунути межі, встановлені релігією і політикою ще ширше... демонструючи мою власну релігію в світі, де свобода стає предметом розкоші".











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