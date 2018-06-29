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Бельгійська модель знялася повністю голою на фоні Стіни Плачу (ФОТО)
29.06.2018 10:01
Відома художниця і модель з Бедьгії, Маріса Папен, сфотографувалася повністю голою на даху будинку в Старому місті Єрусалиму, звідки добре видно Стіну Плачу. Після такої витівки на дівчину "впала" стіна критики в Ізраїлі.

Відверте фото дівчина розмістила в мережі. На своєму сайті модель називає такий стиль життя "оголеною формою свободи, коли маски зриваються і викидаються в океан". На багатьох її фотографіях вона позує оголеною в різних куточках світу.

Маріса Папен написала в своєму блозі пост, що має назву "Стіна ганьби", де повідомила, що те, що сталося з нею в Єгипті, порушило в ній бажання "розсунути межі, встановлені релігією і політикою ще ширше... демонструючи мою власну релігію в світі, де свобода стає предметом розкоші".

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