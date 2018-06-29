Российский суд отказался рассматривать дело о выдаче денежной компенсации родственникам одного из погибших в Сирии наемников так называемой ЧВК "Вагнера", сообщает со ссылкой на "".

Россиянин Андрей Литвинов погиб 28 сентября 2017 года в сирийской провинции Хомс. Его жена получила в качестве компенсации пять миллионов рублей и отказалась делиться этими деньгами с родителями погибшего. Те подали на нее в суд.

Как сообщает издание, судья Чесменского районного суда в самом начале заседания заявил, что "на территории России такой организации как "ЧВК Вагнер" не существует".

Когда брат погибшего начал рассказывать в суде о том, как он сам посещал тренировочную базу наемников в селе Молькино Краснодарского края, судья прервал его: "Я просто хочу предупредить свидетеля, что он дает сведения, которые могут представлять государственную тайну".

Жена Литвинова не присутствовала на заседании, вместо нее интересы ответчика представляла адвокат, Оксана Овчинникова, которая упорно твердила о том, что Литвинов уехал в Сирию, где с 2011 года идет ожесточенная гражданская война с вмешательством практически всех соседних государств, "работать на фруктовую плантацию".

На все разговоры о ЧВК "Вагнера" судья реагировала нервно, отказываясь обсуждать эту тему: "Какое это имеет отношение к суду? Или это нам надо для представителя Би-би-си, который тут присутствует?".

В конечном итоге суд отказал родителям погибшего наемника в удовлетворении их иска и оставил ни с чем.

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