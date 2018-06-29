|Ани Лорак потусовалась с Каменских и Потапом
|29.06.2018 10:04
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Это единственная фотка с презентации @annchuk #anchoobrand ,клиентки ! @anilorak @kamenskuxПубликация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 27 Июн 2018 в 6:53 PDT
Ани Лорак поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, Потапом и ресторатором Николаем Тищенко.
*Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 28 Июн 2018 в 9:32 PDT
Ранее Ани Лорак в РФ рассказала о своей миссии объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак выступила 14 ноября 2017 года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom.
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