Построившая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак в Киеве посетила светское мероприятие, где общалась с певицей Настей Каменских и рэпером Потапом. Ани Лорак ведет светскую жизнь в Киеве Фото: anilorak / Instagram Снимком, на котором Ани Лорак запечатлена с певицей Настей Каменских, поделился в Instagram продюсер Потап. Это единственная фотка с презентации @annchuk #anchoobrand ,клиентки ! @anilorak @kamenskux Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 27 Июн 2018 в 6:53 PDT Ани Лорак поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, Потапом и ресторатором Николаем Тищенко. * Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 28 Июн 2018 в 9:32 PDT Ранее Ани Лорак в РФ рассказала о своей миссии объединения "братских" народов и сравнила Украину с больной матерью.Еще в 2014 году активисты в Киеве упрекали певицу в получении награды российской музыкальной премии.Ани Лорак выступила 14 ноября 2017 года на сцене Дворца искусств "Украина" на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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