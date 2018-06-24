|Парламент упростил процедуру оформления наследства
|24.06.2018 16:14
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Народные депутаты поддержали правительственный проект закона № 5141 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по некоторым вопросам наследования).
Соответствующее решение поддержало 254 парламентария, при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, законопроект упростит оформление гражданами своего права на наследство, а также уменьшит временные и денежные затраты на его оформление.
Для этого соответствующие полномочия будут переданы органам местного самоуправления (сельским советам).
Законопроектом также предлагается отменить обязательную оценку имущества в случаях его наследования наследниками первой и второй очереди (к таким, в частности, относятся дети, внуки, родные братья и сестры, супруги, родители).