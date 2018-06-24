Народные депутаты поддержали правительственный проект закона № 5141 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по некоторым вопросам наследования).

Соответствующее решение поддержало 254 парламентария, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, законопроект упростит оформление гражданами своего права на наследство, а также уменьшит временные и денежные затраты на его оформление.

Для этого соответствующие полномочия будут переданы органам местного самоуправления (сельским советам).

Законопроектом также предлагается отменить обязательную оценку имущества в случаях его наследования наследниками первой и второй очереди (к таким, в частности, относятся дети, внуки, родные братья и сестры, супруги, родители).

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