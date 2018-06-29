Вчера, 28 июня, пограничники Мукачевского отряда (Закарпатская область) на участке ответственности отдела "Бодалово" пресекли попытку незаконного перемещения через границу табачной контрабанды. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Злоумышленники пытались переправить в соседнюю Венгрию 24 ящика табачных изделий рекой Тиса. Во время патрулирования близкий наряд заметил группу лиц, выгружали из автомобиля "УАЗ" пакеты обернутые в черный полиэтилен. Поняв, что их разоблачили, контрабандисты попытались скрыться. Несмотря на злостное неповиновение и физическое сопротивление, близко от границы одного из беглецов военнослужащие задержали", - рассказали пограничники.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, близко границы пограничники обнаружили кроме транспортного средства с сигаретами еще и резиновую лодку с электродвигателем и устройство для преодоления контрольно-следовой полосы. Для составления протокола о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 задержанного доставили в пограничное подразделение.

Проводятся мероприятия по установлению причастных к незаконной сделки лиц и выяснению всех обстоятельств правонарушения. Впоследствии дело будет направлено в суд, который и будет выбирать меру наказания правонарушителю.

Напомним, в Луганской области пограничники задержали 5 украинский, которые пытались вывезти в РФ автозапчасти для автомобилей в ассортименте и большое количество куриных яиц.

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