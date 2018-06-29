Сходил с сыном в цирк. Такое чувство, что приходил к себе на работу.

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Завод по производству нафтизина держится на соплях.

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Как ни странно, но немало друзей я нашел благодаря своим вредным привычкам, а врагов - благодаря достоинствам...

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На пятый день свадьбы только свидетельство о браке спасло от неразберихи.

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Сын:

- Пап, откуда у тебя синяк под глазом?

Отец:

- У тебя их будет два, если еще хотя раз твои подружки в моей машине трусы забудут!

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Бабы все чувствуют. Любое изменение, любой холодок в общении, любую подставу. Бабы все чувствуют. Кроме момента, когда надо заткнуться.

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Девочка, которая в школе сидела ближе к окну и батарее, созрела еще в 5-м классе.

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К тридцати годам у женщины формируется образ принца, под который подходит любой козел...

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Друг повернут на головоломках. Я решил подарить ему кубик Рубика. Отклеилась пара квадратиков. Я приклеил неправильно. Завтра пойду проведаю его в психушке.

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- Доченька, чем сегодня в садике занимались?

- Маму рисовали...

- Так вы и вчера маму рисовали, вроде бы?!

- Ну да... Мы каждый день маму рисуем... Воспитательница нам всегда говорит: "Всем сидеть тихо и рисовать... Мать вашу!"

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