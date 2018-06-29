Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза достигли соглашения по миграционному кризису. Об этом по итогам почти 15-часовых переговоров на саммите в Брюсселе сообщил глава Евросовета Дональда Туск в своем микроблоге, передает .

“Лидеры ЕС договорились по миграции”, — написал Туск в Twitter.

Ранее сообщалось, что Франция, Италия, а также другие страны Европейского союза договорились по черновику нового соглашения о миграции.

Как отмечалось, кроме Италии и Франции черновое соглашение поддержали представители Мальты, Испании и Нидерландов.

При этом также стало известно, что Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС.

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