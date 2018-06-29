Погода в июле в Украине будет преимущественно жаркой с дождливыми циклонами.

Об этом рассказал народный синоптик леонид Горбань, передает со ссылкой на .

По его словам, последние дни июня будут очень жаркими — до +31 градуса. Но в первую неделю июля будет прохладней — +26... +28 днем и +15...+18 ночью. А со 2 по 5 июля Украину накроет циклон, который принесет дожди.

Настоящая летняя жара, по прогнозу синоптика, вернется 9 июля. Температура +29... +33 градуса продержится до 22 июля. При этом 11-13 и 19-22 июля возможны незначительные осадки.

"С 23 до 26 июля ожидается понижение температуры до комфортных 24-27 градусов, а в конце месяца - от 27 до 31 июля - в Украину придет "хорошая жара" в рамках 29-33 градусов", - отметил Горбань.

В конце месяца — с 26 по 28 июля — температура немного снизится и пройдут дожди.

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