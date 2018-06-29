Соглашение об отмене визового режима между Украиной и островным государством Антигуа и Барбуда заключили в феврале 2018 года. Антигуа и Барбуда – островное государство в Карибском море Фото: passporthealthglobal.com "В соответствии с положениями соглашения, граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы (дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка, удостоверение личности на возвращение в Украину), въезжают, пребывают, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", – сказано в сообщении.Граждане Украины, которые намерены въехать на территорию страны на срок, превышающий 90 дней, должны получить визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1579303798844623&id=833291756779168 Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с государством Антигуа и Барбуда в Вашингтоне в феврале 2018 года.Антигуа и Барбуда – островное государство, расположенное в восточной части Карибского моря. Является членом Содружества и Организации американских государств. Во главе государства находится королева Великобритании Елизавета II. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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