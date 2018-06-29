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Безвиз Украины с Антигуа и Барбудой вступил в силу
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29.06.2018 10:20
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Соглашение об отмене визового режима между Украиной и островным
государством Антигуа и Барбуда заключили в феврале 2018 года.
Антигуа и Барбуда – островное государство в Карибском море Фото:
passporthealthglobal.com "В соответствии с положениями соглашения,
граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы
(дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина
Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка,
удостоверение личности на возвращение в Украину), въезжают,
пребывают, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и
Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не
превышает 90 дней в течение 180 дней", – сказано в
сообщении.Граждане Украины, которые намерены въехать на территорию
страны на срок, превышающий 90 дней, должны получить визу в
ближайшем дипломатическом представительстве или консульском
учреждении Антигуа и Барбуды.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1579303798844623&id=833291756779168
Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с государством
Антигуа и Барбуда в Вашингтоне в феврале 2018 года.Антигуа и
Барбуда – островное государство, расположенное в восточной
части Карибского моря. Является членом Содружества и Организации
американских государств. Во главе государства находится
королева Великобритании Елизавета II.
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