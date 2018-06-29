В пятницу, 29 июня, полиция Вашингтона арестовала 575 человек, протестующих против политики президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов. Об этом сообщает NBC .

Акцию устроили члены организаций Марш женщин и Центр народной демократии. Участники выступили против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов, которой придерживается Трамп.

Полиция обвинила активистов в незаконной демонстрации и провела массовые задержания. Оказалось, между задержанных есть член палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал.

"Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителям, просителям убежища", - заявила она.

По словам Джаяпал, следующие акции протеста состоятся 30 июня по всей стране.

Как сообщал svodka.net ранее, в Вашингтоне несколько сотен активисток вышли на марш против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

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