|В Москве напротив Кремля повесили плакат в поддержку Сенцова
|29.06.2018 10:25
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В Москве напротив Кремля активисты повесили плакат в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в своем Twitter сообщила муниципальный депутат Тимирязевского округа РФ Юлия Галямин, передает
"Повесили плакат Sentsov напротив Кремля!", - сообщила Калямина.
Напомним, дежурный исправительной колонии, где содержится украинский политзаключенный Олег Сенцов, принял заявление от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
Как сообщал Денисову не допускают к Олегу Сенцову. Посольство Украины в РФ направило ноту Министерству иностранных дел РФ, в котором выразило решительный протест недопуска омбудсмена к посещению Олега Сенцова.
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