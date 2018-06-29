В Одессе неизвестные устроили погром в храме Донской иконы Божией Матери на Западном кладбище. Об этом сообщает сайт Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Храм также был ограблен. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июня. Взломав оконные жалюзи и разбив окно, четыре преступника пробрались внутрь церкви, выключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили камеры видеонаблюдения.

Вандалы разбросали и разбили церковную утварь, взломали кружки для пожертвований и украли деньги оттуда. Шум привлек сторожа кладбища. Испугавшись его, преступники сбежали. На место ограбления приехала полиция.

В Одесской епархии УПЦ отмечают, что за последние несколько лет преступники ограбили более 50 православных храмов. Ни один дикарь так и не был найден и наказан. А это порождает чувство безнаказанности у грабителей.

"Хочется отметить, что за последние несколько лет в Одесской епархии было осквернено и ограблено более 50 православных храмов и, к сожалению, ни один из грабителей не был найден и наказан. Это порождает чувство безнаказанности и вседозволенности у преступников, а законопослушные граждане теряют веру в справедливость. От лица многих тысяч верующих и духовенства Одесской епархии Украинской Православной Церкви в очередной раз призываем правоохранительные органы нашей области расследовать данные факты и остановить разгул бандитизма." - Говорится на сайте епархии УПЦ.

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