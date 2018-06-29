|Погромы начались: в Одессе осквернили храм УПЦ
|29.06.2018 10:28
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В Одессе неизвестные устроили погром в храме Донской иконы Божией Матери на Западном кладбище. Об этом сообщает сайт Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.
Храм также был ограблен. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июня. Взломав оконные жалюзи и разбив окно, четыре преступника пробрались внутрь церкви, выключили сработавшую звуковую сигнализацию и повредили камеры видеонаблюдения.
Вандалы разбросали и разбили церковную утварь, взломали кружки для пожертвований и украли деньги оттуда. Шум привлек сторожа кладбища. Испугавшись его, преступники сбежали. На место ограбления приехала полиция.
В Одесской епархии УПЦ отмечают, что за последние несколько лет преступники ограбили более 50 православных храмов. Ни один дикарь так и не был найден и наказан. А это порождает чувство безнаказанности у грабителей.