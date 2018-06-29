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30 июня на западе и севере Украины ожидаются сильные ливни - синоптик
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29.06.2018 10:28
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Завтра, 30 июня, в большинстве областей ожидается температура
воздуха +21...+27°, на востоке – до +33°, сообщила синоптик Наталья
Диденко. Синоптики прогнозируют ливни на 30 июня Фото: ЕРА "На
западе, севере, в Винницкой, вечером в Одесской области –
ливни, грозы, кое-где сильные ливни, шквалы, град. На остальной
территории – восток, большая часть центра и юг (кроме Одесской
области) – существенные ливни мало вероятны", – отметила
метеоролог.По словам Диденко, днем осадки на западе ослабнут, но
существенно похолодает – до +17...+22°.30 июня в большинстве
областей ожидается +21...+27°, на востоке – до +33°.В Киеве на
завтра прогнозируют дождь, грозу и сильный ветер. Температура
воздуха – +23...+26°. В воскресенье станет прохладнее:
+17...+19°.1 июля похолодает на большей части Украины.
https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2132491743446049
По состоянию на утро 29 июня в Украине из-за непогоды были
обесточены 204 населенных пункта.
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