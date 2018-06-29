Завтра, 30 июня, в большинстве областей ожидается температура воздуха +21...+27°, на востоке – до +33°, сообщила синоптик Наталья Диденко. Синоптики прогнозируют ливни на 30 июня Фото: ЕРА "На западе, севере, в Винницкой, вечером в Одесской области – ливни, грозы, кое-где сильные ливни, шквалы, град. На остальной территории – восток, большая часть центра и юг (кроме Одесской области) – существенные ливни мало вероятны", – отметила метеоролог.По словам Диденко, днем осадки на западе ослабнут, но существенно похолодает – до +17...+22°.30 июня в большинстве областей ожидается +21...+27°, на востоке – до +33°.В Киеве на завтра прогнозируют дождь, грозу и сильный ветер. Температура воздуха – +23...+26°. В воскресенье станет прохладнее: +17...+19°.1 июля похолодает на большей части Украины. https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/2132491743446049 По состоянию на утро 29 июня в Украине из-за непогоды были обесточены 204 населенных пункта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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