Первую в России голливудскую Выставку Киногероев Movie Art открыли в Петербурге 21 июня в 12:00 в Санкт-Петербурге по адресу: Невский пр., д. 62 корпорация развлечения Big-Funny открывает первую в России голливудскую Выставку Киногероев Movie Art. Она посвящена персонажам самых культовых фильмов и мультфильмов - от «Ледникового периода» до «Аватара», «Людей Икс» и «Звездных войн».Гости выставки путешествуют по легендарным кино-локациям (их более 50). В каждой локации они включаются в захватывающий сюжетный интерактив. Посетители могут взаимодействовать с 62 знаменитыми киногероями - Гарри Поттером, Тором, Охотниками за привидениями, Халком, Суперменом и другими звездами блокбастеров. Эффект полного присутствия в кадре достигается благодаря потрясающим декорациям и ошеломляющим спецэффектам. Все киногерои полностью роботизированы! Они оживают прямо на глазах!Еще один уникальный сюрприз от создателей выставки Movie Art - гостей ждет настоящее театрализованное шоу, вплетенное в сюжетную канву. Профессиональные актеры - Художник-мультипликатор, Оператор и Режиссер - будут взаимодействовать с посетителями, создавая неповторимую атмосферу театра и кино.На Выставке Киногероев приключения сменяют друг друга так быстро, что дух захватывает! Вы научитесь стирать память с помощью специального интегратора у «Людей в черном», ощутите всю ярость разъяренного Халка, попробуете оторвать от земли легендарный молот Тора, увидите звездное шоу музыкальных бурундуков из «Элвина и бурундуков». Спасайте Вселенную вместе с Ракетой и Грутом из «Стражей галактики»! Примерьте на себя знаменитую пушку Зорга из «Пятого элемента»! А если давно мечтали пощекотать нервишки, посетите леденящую душу Комнату Ужасов. Здесь представлены локации из самых страшных хорроров, когда-либо выходивших на киноэкраны. Попробуйте перехитрить маньяка-психопата из «Крика» или воскресить чудовищного монстра Франкенштейна! Сделайте фото в гигантской пасти акулы-людоеда из «Челюстей»! Ураган эмоций и скачок адреналина обеспечены!Голливудская Выставка Киногероев очень фотогенична. Здесь хочется фотографировать каждый метр пространства. Исследуйте уникальные съемочные зоны - от сказочных миров любимых мультфильмов до Вселенной супергероев MARVEL.Big-Funny - самая нестандартная сеть музеев, аттракционов и выставок в мире со 103 успешными проектами в США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес), Европе (Амстердам, Барселона) и 9 крупных городах России (Москва, Казань, Екатеринбург, Казань и другие). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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