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Первую в России голливудскую Выставку Киногероев Movie Art открыли в Петербурге
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24.06.2018 14:14
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Первую в России голливудскую Выставку Киногероев Movie Art открыли
в Петербурге 21 июня в 12:00 в Санкт-Петербурге по адресу: Невский
пр., д. 62 корпорация развлечения Big-Funny открывает первую в
России голливудскую Выставку Киногероев Movie Art. Она посвящена
персонажам самых культовых фильмов и мультфильмов - от «Ледникового
периода» до «Аватара», «Людей Икс» и «Звездных войн».Гости выставки
путешествуют по легендарным кино-локациям (их более 50). В каждой
локации они включаются в захватывающий сюжетный интерактив.
Посетители могут взаимодействовать с 62 знаменитыми киногероями -
Гарри Поттером, Тором, Охотниками за привидениями, Халком,
Суперменом и другими звездами блокбастеров. Эффект полного
присутствия в кадре достигается благодаря потрясающим декорациям и
ошеломляющим спецэффектам. Все киногерои полностью роботизированы!
Они оживают прямо на глазах!Еще один уникальный сюрприз от
создателей выставки Movie Art - гостей ждет настоящее
театрализованное шоу, вплетенное в сюжетную канву. Профессиональные
актеры - Художник-мультипликатор, Оператор и Режиссер - будут
взаимодействовать с посетителями, создавая неповторимую атмосферу
театра и кино.На Выставке Киногероев приключения сменяют друг друга
так быстро, что дух захватывает! Вы научитесь стирать память с
помощью специального интегратора у «Людей в черном», ощутите всю
ярость разъяренного Халка, попробуете оторвать от земли легендарный
молот Тора, увидите звездное шоу музыкальных бурундуков из «Элвина
и бурундуков». Спасайте Вселенную вместе с Ракетой и Грутом из
«Стражей галактики»! Примерьте на себя знаменитую пушку Зорга из
«Пятого элемента»! А если давно мечтали пощекотать нервишки,
посетите леденящую душу Комнату Ужасов. Здесь представлены локации
из самых страшных хорроров, когда-либо выходивших на киноэкраны.
Попробуйте перехитрить маньяка-психопата из «Крика» или воскресить
чудовищного монстра Франкенштейна! Сделайте фото в гигантской пасти
акулы-людоеда из «Челюстей»! Ураган эмоций и скачок адреналина
обеспечены!Голливудская Выставка Киногероев очень фотогенична.
Здесь хочется фотографировать каждый метр пространства. Исследуйте
уникальные съемочные зоны - от сказочных миров любимых мультфильмов
до Вселенной супергероев MARVEL.Big-Funny - самая нестандартная
сеть музеев, аттракционов и выставок в мире со 103 успешными
проектами в США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес), Европе (Амстердам,
Барселона) и 9 крупных городах России (Москва, Казань,
Екатеринбург, Казань и другие).
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