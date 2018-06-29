В аннексированном Крыму под Симферополем, 27 июня вечером зарезали семью крымских татар — женщину и ее 8-летнего сына.

О трагедии на своей странице в Facebook заявил журналист Шевкет Наматуллаев.

Отмечается, что мать умерла на месте, ребенка увезли в больницу, но не смогли спасти.

«Отморозок ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери. Эту семью зарезал их же кухонным ножом. После этого разбил стекло на машине по этой же улице и оставил свои кровавые отпечатки на дверной ручке соседнего дома», — подчеркнул журналист.

По его словам, женщине было 33 года, звали Назмие. Сын — Эмир.

На данный момент убийца уже задержан. В соцсетях пишут, что это — локальный житель. Ему 23 года.

Также выяснилось, что убитые имеют родственные связи с водителем жены народного депутата от фракции Блока Петра Порошенко Мустафы Джемилева Ахтемом Мустафаевым.

«Ахтем Мустафаев имеет родственное отношение к семье зарезанных вчера в Давыдовке . Самого Ахтема Мустафаева силовики задержали в доме Мустафы Джемилева. Возможно, что силовики не хотят чтобы много людей присутствовало там на похоронах. Исходя из только этого можно сделать предположение о национальности, вероисповедании преступника и вероятно и месте его работы», — говорится в сообщении.

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