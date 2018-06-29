Сегодня в Киеве ожидаются кратковременные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с. Об этом со ссылкой на Украинский гидрометцентр сообщает пресс-служба КГГА, передает

"Сегодня, 29 июня, в столице ожидаются кратковременные дожди, грозы, кое-где град и шкалы 15-20 м/ с. Всего сегодня будет облачная погода с прояснениями, ветер северо-восточный, 7-12 м / с, температура днем ​​26-28 ° тепла ", - говорится в сообщении.

Напомним, выходные в Украине ожидается неустойчивая погода. Пройдут кратковременные грозовые дожди, кое-где сильные ливни, град и шкалы. В южной части и на востоке вероятность сильных дождей меньше.

Как сообщал в связи с осложнением погодных условий 28-29 июня были обесточены 204 населенных пункта в 7 областях Украины.

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