Новое масштабное набег российских военных в Украину может произойти только в том случае, если Кремль найдет для этого вескую причину.

Об этом "" рассказал военный знаток Алексей Арестович, передает .

По его словам, на данный момент Россия не имеет возможности устроить серьезное обострение военных действий на Донбассе силами боевиков, а набег регулярных войск Кремлю невыгодно.

"Во-первых, так называемые, "армейские корпусы" ДНР и ЛНР никакие боевые действия обострить не могут – там некомплект 50%. Чтобы эскалировать ситуацию, нужно вводить российские войска. Хорошо, введут. А какая цель у этих войск? Ну отожмут они какой-то поселок или перекресток дорог. Все разведки мира зафиксируют этот факт, а народ сплотится вокруг Порошенко как вокруг верховного главнокомандующего, потому что война и деваться просто некуда. Поэтому нужно быть идиотами, чтобы на месте россиян сейчас эскалировать

При этом знаток отмечает, что Москве выгодно поддерживать напряженность на Донбассе, чтобы в Украине говорили о смерти военных и обвиняли власть в несостоятельности.

"Последняя их опция – полномасштабное набег в Украину или удар крылатыми ракетами по нашим объектам инфраструктуры. Но для этого нужен очень серьезный повод. Другое дело, что поднимут количество обстрелов и заведут на Донбасс каких-то курсантов для сдачи экзаменов. Так россияне и так делают это каждый год и это никак не связано с чемпионатом мира", - уверен Арестович.

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