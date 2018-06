Около 75 тыс. человек не могут вылететь или попасть на Бали из-за извержения вулкана на горе Агунг. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Международный аэропорт Нгурах-Рай закрыт в связи с выбросом пепла из вулкана на горе Агунг Фото: ЕРА "Международный аэропорт Нгурах-Рай закрыт в связи с выбросом пепла из вулкана на горе Агунг. Следите за официальными уведомлениями", – сказано в сообщении. I Gusti Ngurah Rai International Airport is closed due to the volcanic ashes of Mount Agung. Please stay updated for every information from our official account. pic.twitter.com/G7HaAyz5FD — I Gusti Ngurah Rai (@baliairports) 28 июня 2018 г. По данным The Telegraph, только по состоянию на 29 июня было отменено около 450 рейсов, покинуть остров или прилететь на него не могут около 75 тыс. человек.В конце сентября 2017 года количество эвакуированных с индонезийского островапревысило 120 тыс. человек. Вулкан также проявлял активность в декабре 2017 года.Международный аэропорт Бали расположен в 70 км от вулкана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



