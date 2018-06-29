На выходных в Украине ожидается неустойчивая погода. Пройдут кратковременные грозовые дожди, кое-где сильные ливни, град и шкалы. В южной части и на востоке вероятность сильных дождей меньше. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает .

Температура воздуха в течение дня 25-30 градусов выше нуля, на востоке и юге кое-где 30-37 градусов, в западных областях 20-26 градусов тепла.

1 июля ожидается понижение температуры воздуха до 18-23 градусов тепла, на юго-востоке 21-27 градусов тепла.

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