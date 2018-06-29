Составить заявления о желании встретится с украинским консулом в Екатеринбурге Георгием Закраевским и Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой заключенному в российской колонии украинцу Александру Кольченко помог его адвокат. Кольченко находится в медсанчасти колонии Фото: ru.krymr.com Она опубликовала письменную "справку беседы", которую заверил украинец. В ней отмечается, что заявление о встречи с консулом и омбудсменом Кольченко написал на имя начальника колонии. Составить документ соответствующим образом политзаключенному помог адвокат. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2114838595457125&id=100007930145803 В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Олег Сенцов и Кольченко. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вернули в Украину.Режиссер Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на их приговоры. Свою вину Сенцов и Кольченко не признают.Россия отказывается выдать Украине Сенцова и Кольченко, поскольку считает их гражданами РФ.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова. Сам режиссер был против этого, зная о проблемах активиста со здоровьем.7 июня Кольченко прекратил голодовку, потеряв 9 кг веса. Его перевели в медсанчасть.Сегодня, с письма которое опубликовала Щур стало известно, что Кольченко еще находится в медсанчасти, он вернулся к прежнему весу и весит 63 кг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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