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Еще один кремлевский узник решил объявить голодовку в знак протеста
29.06.2018 10:45
Еще один кремлевский арестант решил объявить голодовку в знак протеста

Фигурант так называемой ялтинской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку, которого российские власти обвиняют в терроризме, 26 июня объявил голодовку.

Об этом сообщила его жена Мерьем Куку на своей странице в Facebook.

«26 июня Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку. Для меня эта новость стала шоком и большой неожиданностью! Он очень терпеливый человек! Но это предвзятое и беззаконное преследование и обвинения в терроризме подтолкнуло его на этот шаг. Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных», — написала женщина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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