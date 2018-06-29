|Еще один кремлевский узник решил объявить голодовку в знак протеста
|29.06.2018 10:45
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Фигурант так называемой ялтинской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку, которого российские власти обвиняют в терроризме, 26 июня объявил голодовку.
Об этом сообщила его жена Мерьем Куку на своей странице в Facebook.
«26 июня Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку. Для меня эта новость стала шоком и большой неожиданностью! Он очень терпеливый человек! Но это предвзятое и беззаконное преследование и обвинения в терроризме подтолкнуло его на этот шаг. Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных», — написала женщина.
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