В Житомире полиция проверяет факт ранения военнослужащего острым предметом. Эту информацию корреспонденту подтвердили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

В полиции рассказали, что сообщение о ранении к ним поступило вчера около семи утра, а именно ранение произошло 27 июня вечером.

"Поступило сообщение из лечебного учреждения о госпитализации военнослужащего с телесными повреждениями", – рассказала руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Речь идет о ранении военного острым предметом.

Предварительная правовая квалификация события – статья 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Кроме того, местные СМИ сообщают о том, что раненый – ​​заместитель командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

Напомним, на трассе Тернополь-Рава Русская произошло ДТП с участием грузовика, который принадлежит Вооруженным силам Украины.

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