В городе Серов Свердловской области РФ ученикам одной из школ выдали грамоты с изображением государственной символики Украины.

Об этом сообщает Znak.com, передает Апостроф.

По данным издания, ученики школы №22 на выпускном получили грамоты об окончании учебного заведения, на которых изображены герб и флаг Украины.

В школе заверили, что такие бумаги вручили ученикам только одного класса. Говорят, грамоты скачали из интернета, а классный руководитель не обратила внимание на изображение.

«Никто не обратил внимания — ну, ленточка цветная. А потом кто-то уже увидел, что там нанесены и герб, и флаг Украины», — пояснили в учебном заведении, добавив, что выпускники приносят грамотны обратно и их меняют на новые, российского образца.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый такой случай в российских школах.

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